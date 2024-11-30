وزير التعليم لخريجي مدرسة حقل ظهر ببورسعيد: "الخمس سنوات المقبلة خلي بالك من شغلك واجتهادك"

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة، اليوم السبت، إلى خريجي أول دفعة من مدرسة حقل ظهر في محافظة بورسعيد قائلا: "الخمس سنوات المقبلة متخليش بالك من صحتك خلي بالك من شغلك واجتهادك".

وأضاف الوزير، خلال زيارته محافظة بورسعيد لحضور حفل تخرج أول دفعة من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد، وتفقد عدد من المدارس،:"موت نفسك الخمس سنين الجايين ولو قدرت تبني نفسك فيهم هترتاح باقي حياتك.. الـ4 أو 5 سنوات المقبلة اهم سنوات حياتكم ولو اشتغلتم 16 ساعة في اليوم قليل"، مطالبا الخريجين بالعمل وبذل الجهد.

يشار إلى أن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية انطلقت عام 2021، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومحافظة بورسعيد، وبالاشتراك مع مؤسسة ايوك، وشركة الغاز الطبيعي المصرية القابضة وشركة بترول بلاعيم ومؤسسة السويدي اليكتريك، وذلك بهدف تعزيز مهارات الشباب التقنية لتحسين فرص العمل في محافظة بورسعيد من خلال تعليم وتدريب تقنيين مهنيين ممتازين، إلى جانب تلبية احتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنمو الاقتصادي في مصر.

وتضم مدرسة حقل ظهر المتقدمة 5 أقسام، تتضمن تخصصات: صيانة وتشغيل معدات الطاقة، والصيانة الكهربائية، والشبكات وأمن المعلومات، واللوجستيات، وصيانة السيارات والمركبات الخفيفة.