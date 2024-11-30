نزوح أكثر من 122 ألف شخص جراء الفيضانات في ماليزيا

أفادت السلطات الماليزية، اليوم السبت، بنزوح أكثر من 122 ألف شخص من منازلهم بسبب الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار والتي اجتاحت الولايات الواقعة في شمال البلاد.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم - أنه تم تسجيل 63% من إجمالي عدد النازحين البالغ 122 ألفا و631 شخصا في ولاية "كلانتان" التي تعد الأكثر تضررا جراء الفيضانات، تليها ولاية "ترينجانو" حيث تم إجلاء قرابة 35 ألف شخص، فيما تم تسجيل العدد المتبقي في سبع ولايات أخرى.

وتخطى عدد النازحين جراء الفيضانات الحالية، عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم خلال الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد في عام 2014 والذي بلغ آنذاك 118 ألف شخص، ويخشى مسؤولو إدارة الكوارث من أن عدد النازحين مرشح للارتفاع في ظل عدم وجود أي مؤشر على انخفاض معدل الأمطار.

ولا يزال عدد القتلى جراء الكارثة الحالية أربعة اشخاص إذ سجلت الوفيات الأربعة في ولايات "كلانتان" و"ترينجانو" و "ساراواك".

وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي ورئيس لجنة إدارة الكوارث الوطنية أحمد زاهد حميدي، إنه تم نشر آلاف الأفراد من خدمات الطوارئ في الولايات المتضررة جراء الفيضانات للمساعدة في جهود الإغاثة، وتم الاستعانة بسيارات دفع رباعي وقوارب إنقاذ وطائرات مروحية.

