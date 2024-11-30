القوات المسلحة السورية: نخوض معارك شرسة ضد التنظيمات الإرهابية لوقف تقدمها

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أن قواتها خاضت معارك شرسة ضد التنظيمات الإرهابية في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدمها.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية - في بيان أورده التلفزيون الرسمي السوري اليوم /السبت/ - "إنه ارتقى خلال المعارك العشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء وأصيب آخرون".

وأضافت القيادة، أن الأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك دفعت القواتنا المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بهدف امتصاص الهجوم والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد، لافتة إلى أنه مع استمرار تدفق الإرهابيين عبر الحدوج الشمالية وتكثيف الدعم العسكري والتقني لهم تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من ىأحياء مدينة حلب.

وتابعت القيادة أن التنظيمات الإرهابية لم تتمكن من تثبيت نقاط تمركز لها بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية، حيث استكملت قواتنا المسلحة وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال استعدادا للقيام بهجوم مضاد.

وشددت القيادة على أننا سنواصل عملياتنا والقيام بواجبنا الوطني في التصدي للتنظيمات الإرهابية وطردها واستعادة سيطرة الدولة على كامل مدينة حلب وريفها.