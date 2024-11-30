ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غدا.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "جنة" بالقاهرة الجديدة

مشروع جنة
مشروع جنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها  بعدد 22 عمارة لجميع المراحل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من غد الأحد الموافق 1/12/2024، وحتى يوم الثلاثاء 30/12/2024.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الإثنين 2/12/2024، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 3/12/2024، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأربعاء 4/12/2024، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الخميس 5/12/2024، ووحدات العمارة 107، يوم الأحد 8/12/2024، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 9/12/2024، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 10/12/2024، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأربعاء 11/12/2024، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الخميس 12/12/2024.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 112، يوم الأحد 15/12/2024، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الإثنين 16/12/2024، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الثلاثاء 17/12/2024، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأربعاء 18/12/2024، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الخميس 19/12/2024، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الأحد 22/12/2024، ووحدات العمارة رقم 118، يوم الإثنين 23/12/2024، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 24/12/2024، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأربعاء 25/12/2024،  ووحدات العمارة رقم 121، يوم الخميس 26/12/2024.

وأشار المهندس عبد الرؤوف الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الإثنين 30/12/2024.
وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير ( فرع الرحاب ) لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجـــه بخطـــاب البنك لمكتب خدمـــة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات بالجهاز، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

9850e97e-dd8a-4d03-a62e-0e1464a48574
9850e97e-dd8a-4d03-a62e-0e1464a48574
d48f33b2-546e-4fa5-a76f-77ebd2238307
d48f33b2-546e-4fa5-a76f-77ebd2238307
07250bcb-0f76-4618-81b5-8bf5aa118b1c
07250bcb-0f76-4618-81b5-8bf5aa118b1c
f1f50150-bda6-44bf-8115-ed0a52d5a353
f1f50150-bda6-44bf-8115-ed0a52d5a353
c6bd0916-72db-4ebb-8d75-1a8be9dbe811
c6bd0916-72db-4ebb-8d75-1a8be9dbe811
9bf55b20-d4ff-4f23-aaa7-6740b8c7201d
9bf55b20-d4ff-4f23-aaa7-6740b8c7201d
8b23d1ed-7aed-4f53-97c1-78b131922656
8b23d1ed-7aed-4f53-97c1-78b131922656
0f3bf755-c2f7-4ed3-8783-849a3d7dbc91
0f3bf755-c2f7-4ed3-8783-849a3d7dbc91
06bf52af-ba3b-4f8f-a045-ed8effa1325f
06bf52af-ba3b-4f8f-a045-ed8effa1325f
مشروع جنة إدارة القاهرة الجديدة وحدات سكنية