وزير البترول: نستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% عام 2030

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أن الوزارة تستهدف بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مصر إلى 42% عام 2030.

وأضاف الوزير، خلال زيارته محافظة بورسعيد لحضور حفل تخرج أول دفعة من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد، وتفقد عددا من مشروعات المساهمة المجتمعية، أن العمل التكامل في الدولة والنهوض بالصناعة يهدف إلى إتاحة فرص عمل للخريجين توفر لهم "حياة كريمة" ومستقبل يحقق طموحهم وأحلامهم.

ويتفقد وزير البترول يرافقه محافظ بورسعيد عددا من مشروعات المساهمة المجتمعية مثل: قسم الحروق بمستشفى السلام بورسعيد، ومركز التنمية الشبابية والوحدة الصحية بالحي الإماراتي.