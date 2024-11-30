رسائل ولقاءات وزير الزراعة خلال زيارته للإمارات.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافا، أبرز من خلاله أهم الرسائل واللقاحات لعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الزيارة التي قام بها لدولة الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي.

وشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في القمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي، والتي عقدت في دورتها الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، كما شارك فيها وزراء الدول والسفراء وممثلو المنظمات الدولية.

وشملت أبرز رسائل وزير الزراعة خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية، أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الإقليمي يشكل تحدياً متزايداً، كذلك يجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقى للقضاء على الجوع، كما يجب إزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول ودعم الاستقرار وإنهاء الصراعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية.

فيما عقد وزير الزراعة خلال الزيارة وعلى هامش فعاليات القمة، عدد من اللقاءات الثنائية الهامة، حيث التقى "بريك آرين" مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية، كذلك سعيد العامري، رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات.

كما التقى أيضا محمدو تونكار المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر، فضلا عن رجل الأعمال الهندي يوسف علي صاحب ومؤسس مجموعة اللولو ماركت.

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