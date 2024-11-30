عرفته من التلفزيون.. التحقيق مع معالج روحاني نصب على سيدة بالهرم

فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع معالج روحاني، على خلفية اتهامه بالنصب على سيدة بحجة مساعدتها على العلاج من السحر وعلاجها روحانيًا.

واستمعت النيابة إلى أقوال السيدة الأربعينية والتي أفادت أنها عرفت المتهم من شاشات التلفزيون، وتواصلت معه عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت منه مساعدتها على العلاج من السحر، بعدما ادعى المتهم قدرته على علاجها، وبدأ في استدراجها واحتال عليها، ثم اعتدى عليها بحجة الزواج منها عرفيا، ولم يثبت الزواج بأي ورقة، واستولى منها على مبلغ مالي.

القبض على المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط دجال ادعى قدرته على فك أعمال السحر، وقام بالنصب على سيدة و الاستيلاء منها على مبلغ مالي بمنطقة الهرم.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من سيدة تفيد بقيام دجال ادعى قدرته على فك أعمال السحر بالاستيلاء منها علي مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه لفك السحر ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.