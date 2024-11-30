خطفوا محاسب وسرقوه.. المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 5 سنوات في خطف محاسب استقل سيارة ميكروباص مع المتهمين، وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة عين شمس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، خطف المجني عليه "س . ا" محاسب وسرقة المنقولات المبينة، وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة المجني عليه كرها عنه ليلا بالطريق العام، وحيازة أسلحة بيضاء في مواجهته، وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وبثوا الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جريمتهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأثبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، إصابته بجرح طعني في البطن، وجرح في اليد اليسرى وجرح قطعي في الظهر وجرحان بالذراع اليسرى، وخدش في أذنه، وكدمات في جسده .

وأوضحت جهات التحقيق في الواقعة، أن تحريات السرية تواصلت إلى صحة قيام للمتهمين ارتكاب الواقعة.

وكان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغًا بوصول مصاب للمستشفى، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين إصابة محاسب نتيجة الاعتداء عليه من قبل 3 أشخاص، وسرقة مبلغ مالي منه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين اعترفوا تكوين تشكيل عصابي في السرقة بالإكراه، وبتفتيشهم عثر على أسلحة بيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.