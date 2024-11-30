بمشاركة 15 شركة.. المصريين الأفارقة تنظم بعثة عمل لأوغندا الإثنين المقبل

تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتنسيق والتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية بأوغندا، والتمثيل التجاري المصري، ومكتب تمثيل الجمعية بأوغندا "أجوف لوجيستيك" لإطلاق بعثة عمل كبرى إلى أوغندا ودول الجوار الأوغندية في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2024، بمشاركة أكثر من 15 شركة مصرية وبحضور 145 شركة أوغندية من مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى مشاركة جهات رسمية بارزة.

يأتي ذلك في إطار السعي الجاد لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات التجارية بين مصر والدول الإفريقية، وفي ظل العلاقات المتميزة التي تربط الجمعية بشركائها الاستراتيجيين، وتهدف هذه البعثة إلى تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وتضم البعثة نخبة من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال والاقتصاد، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، حيث من المقرر أن تُعقد لقاءات ثنائية واجتماعات موسعة، ينطلق هذا المنتدى تحت رعاية وحضور ومشاركة وزيرة الدولة للمالية والاستثمار الأوغندية، رئيس اتحاد المستثمرين الأوغنديين، كبير مستشاري الرئيس الأوغندي للشرق الأوسط، غرفة تجارة وصناعة أوغندا، كما ستتضمن البعثة زيارات ميدانية إلى مواقع استثمارية هامة والأسواق الأوغندية لتمكين الشركات المصرية من التعرف على احتياجات السوق الأوغندي وفرص الاستثمار فيه.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي أن هذه البعثة تأتي كجزء من رؤية الجمعية لتعزيز الحضور المصري في الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية السوق الأوغندي كوجهة استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، مثل الزراعة، التصنيع، البنية التحتية، والطاقة.

وأضاف الشرقاوي، أن نجاح بعثة الجمعية الأخيرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل دافعا قوياً لمواصلة هذه الجهود، مشددا على التزام الجمعية بتهيئة المناخ الملائم لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في مصر والدول الإفريقية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في القارة.

كما أشار الشرقاوي إلى أن بعثة العمل إلى أوغندا تأتي ضمن استراتيجية الجمعية لتعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة، مؤكدًا أن هذه البعثة تُعد فرصة هامة لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التواجد الرسمي والشركات الأوغندية المشاركة يعكس الرغبة المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي.

وأضاف الشرقاوي، "نؤمن بأن مثل هذه الفعاليات تسهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كشريك اقتصادي فاعل في القارة الإفريقية.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الفعالية في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وأوغندا، ودعم التكامل التجاري بين دول القارة الإفريقية، بما يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لدور مصر الريادي وجهود القطاع الخاص في تعزيز التنمية المستدامة في القارة، من خلال شراكات فعالة تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية الاقتصادية الطموحة.