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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير البترول: حقل ظهر نموذج يحتذى به على مستوى العالم

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال كلمته
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أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أن حقل ظهر للغاز الطبيعي في غرب بورسعيد، يعتبر نموذجا يحتذى به في قطاع البترول على مستوى العالم.

وأضاف الوزير، خلال زيارته محافظة بورسعيد لحضور حفل تخرج أول دفعة من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد، وتفقد عددا من مشروعات المساهمة المجتمعية، أن حقل ظهر يمثل رمزا للنجاح على كافة مستويات الدولة المصرية، مؤكدا أن هناك تكاملا بين كافة الوزارات في الحكومة، مضيفا: "كلنا نعمل من أجل المواطن المصري".

ويتفقد وزير البترول يرافقه محافظ بورسعيد عددا من مشروعات المساهمة المجتمعية مثل: قسم الحروق بمستشفى السلام بورسعيد، ومركز التنمية الشبابية والوحدة الصحية بالحي الإماراتي.

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