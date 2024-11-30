خفض نسب الفحوصات الإضافية على الموالح المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري عن خفض الفحوصات الإضافية على الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي نتيجة متبقيات المبيدات لتصبح 20% بدلا من 30% وسيتم مراجعة الموقف مرة أخري خلال عام 2025 لبحث رفع الموالح وبعض الحاصلات الأخرى من قائمة السلع التي تتعرض لفحوصات إضافية، الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

ويأتي ذلك كخطوة جديدة نحو تسهيل حركة التجارة مع الشركاء التجاريين وتيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية لدول العالم المختلفة .

وفي سياق متصل يتوجه رئيس الحجر الزراعي المصري إلى مدينة دوشنبه عاصمة طاجكستان ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الطاجاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي سيتم عقدها خلال الفترة 3 -2 ديسمبر، حيث يجري التفاوض على تعزيز التعاون في مجالات الحجر الزراعي والصحة النباتية والحجر البيطري والثروة السمكية بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وقال المهندس إسلام أبو العلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري، إنه شارك في اجتماعات اللجنة الفرعية للصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقدة بمقر المفوضية الأوروبية بمدينة بروكسل، وخلال مشاركته تم التطرق إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي، والتي أشار ممثلي المفوضية إلى ارتفاعها بنسبة 41% مقارنة بالأعوام السابقة وتم التباحث حول خفض الفحوصات الإضافية على بعض المنتجات وكذلك مناقشة موقف تقاوي البطاطس الواردة وبعض الموضوعات الأخرى.

والجدير بالذكر أنه سوف يبدأ اعتبارًا من الغد الموافق أول ديسمبر فتح باب تصدير الموالح المصرية إلى الأسواق العالمية للموسم التصديري الجديد 2024/2025.