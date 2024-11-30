الجيش السوري يعيد حشد قواته قبل وصول تعزيزات لشن هجوم مضاد في حلب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، نقلا عن وكالة رويترز، أن الجيش السوري يعيد حشد قواته حاليا قبل وصول تعزيزات لشن هجوم مضاد على جبهتي حلب وإدلب.

كما أعلن الجيش السوري، اليوم، أن القوات المسلحة وجهت ضربات مركزة وقوية للمسلحين في حلب ومنعتهم من تثبيت نقاط تمركز لهم في المدينة.

وواصل الجيش السوري التصدي لهجوم الفصائل المسلحة في ريفي حلب وإدلب، حيث ألحق بها خسائر كبيرة.

وأفادت مصادر عسكرية لوكالة "رويترز" بأن الجيش السوري أغلق جميع الطرق المؤدية إلى مدينة حلب يوم السبت.

من جهته، أكد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" في دمشق، سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص وسط سوريا، بالتزامن مع قصف جوي إسرائيلي على الشريط الحدودي السوري اللبناني في منطقة القصير بريف حمص الغربي.

في تصريح آخر لمصادر عسكرية سورية، قالت لوكالة "رويترز" إن دمشق تتوقع وصول شحنة جديدة من العتاد العسكري الروسي إلى قاعدة حميميم الجوية خلال 72 ساعة، كما أكدت المصادر أن دمشق تلقت وعودًا بمزيد من الدعم العسكري الروسي لمساندة الجيش في التصدي لمحاولات المسلحين للسيطرة على مدينة حلب.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه الفصائل المسلحة في ريفي حلب وإدلب، حيث تستخدم هذه الفصائل أنواعًا مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى جانب الطائرات المسيرة، معتمدين على مجموعات كبيرة من المسلحين.