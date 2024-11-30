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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لجنة الصحة والسكان بالقومي المرأة تزور مستشفى الشرطة بالعجوزة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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زارت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة مستشفى الشرطة بالعجوزة، برفقة كل من الدكتورة دينا شكرى والدكتورة شيربن غالب، الدكتورة إيمان على حسين، الدكتورة إيمان الحسنى، الدكتورة هدير القفاص، وذلك فى إطار حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة واستكمالا للتعاون المثمر بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية المصرية.

وكان فى استقبال وفد المجلس اللواء محمد عبد الله مدير الخدمات الطبية، واللواء منال عاطف مساعد الوزير لحقوق الإنسان، ومدير المستشفى، وطبيبات ومجموعة من شباب وشابات أطباء وعلاج طبيعي وتمريض الشرطة.

تناول اللقاء عرض للخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية للمرأة من خلال أنشطة القطاع، وسبل دعم النساء فى مناطق الصراعات مع توضيح أهمية التغذية العلاجية.

وأشاد المجلس بجهود وزارة الداخلية خلال فترة حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث قامت الوزارة بإتاحة الكشف المجانى للنساء لمدة ثمان أيام، بجانب تقديم خدمات قوافل طبية مجانية.

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القومي للمرأة مستشفي العجوزة العنف ضد المرأة