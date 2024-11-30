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السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه الشرقية: الانتهاء من إصلاح خط طرد محطة كفر يوسف سلامة بالزقازيق

جانب من الإصلاح
جانب من الإصلاح
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تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أعمال إصلاح تسريب بخط طرد صرف صحي والكائن أمام محطة رفع صرف صحي كفر يوسف سلامه قطر 560 مم بلاستيك بمركز الزقازيق، والذي تم الانتهاء منه وعودة الأمور الى طبيعتها وذلك فى اطار سياسة الشركة للتعامل الفورى مع الأعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظه الشرقية.

حيث أفاد مدير عام فرع مركز الزقازيق أن خط طرد محطة رفع صرف صحى يوسف سلامه قد تعرض لتسريب مفاجئ، وعلى الفور تم توفير كافة المعدات والسيارات اللازمة لأعمال الإصلاح وتمكنت فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي وفقا لتوجيهات السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة.

ومن جانبه أكد المهندس عامر أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو تليفون محمول أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.shapwasco.com.eg ، ومن خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.
 

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