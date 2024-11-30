ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شركة مياه الإسكندرية تستقبل وفدًا من مبادرة "بداية جديدة"

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت شركة مياه الإسكندرية، تحت قيادة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفدًا رفيع المستوى من مبادرة “بداية” التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة للتعاون بين المؤسسات الوطنية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

خلال الزيارة، رحب المهندس أحمد جابر بالوفد وأكد على أهمية التعاون بين شركة مياه الإسكندرية ومبادرة “بداية” لتعزيز المشروعات التي تخدم البيئة والمجتمع، وأوضح أن الشركة تسعى دائمًا إلى تبني حلول مبتكرة لضمان كفاءة استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وفي إطار هذه الزيارة، تم توجيه القافلة المصاحبة لمبادرة “بداية” إلى فرعي محرم بك والبلد، حيث نُظمت مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتوعوية، وشهدت الفعاليات تنظيم مسابقات متنوعة بمشاركة موظفي الشركة وأفراد من المجتمع المحلي، كما تم توزيع الجوائز على الفائزين، ما ساهم في خلق أجواء تفاعلية إيجابية تعزز من روح التعاون والابتكار.

تعكس هذه الزيارة، والفعاليات المصاحبة لها، حرص شركة مياه الإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد جابر، على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الجهات لدعم التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات المجتمع نحو مستقبل أفضل.

1000017012
1000017012
1000017011
1000017011
1000017010
1000017010
1000017007
1000017007
1000017008
1000017008
1000017009
1000017009
1000017006
1000017006
1000017005
1000017005
الإسكندرية بداية جديدة رؤية مصر 2030 مبادرة بداية جديدة مبادرة بداية شركة مياه الإسكندرية