شركة مياه الإسكندرية تستقبل وفدًا من مبادرة "بداية جديدة"

استقبلت شركة مياه الإسكندرية، تحت قيادة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفدًا رفيع المستوى من مبادرة “بداية” التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة للتعاون بين المؤسسات الوطنية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

خلال الزيارة، رحب المهندس أحمد جابر بالوفد وأكد على أهمية التعاون بين شركة مياه الإسكندرية ومبادرة “بداية” لتعزيز المشروعات التي تخدم البيئة والمجتمع، وأوضح أن الشركة تسعى دائمًا إلى تبني حلول مبتكرة لضمان كفاءة استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وفي إطار هذه الزيارة، تم توجيه القافلة المصاحبة لمبادرة “بداية” إلى فرعي محرم بك والبلد، حيث نُظمت مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتوعوية، وشهدت الفعاليات تنظيم مسابقات متنوعة بمشاركة موظفي الشركة وأفراد من المجتمع المحلي، كما تم توزيع الجوائز على الفائزين، ما ساهم في خلق أجواء تفاعلية إيجابية تعزز من روح التعاون والابتكار.

تعكس هذه الزيارة، والفعاليات المصاحبة لها، حرص شركة مياه الإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد جابر، على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الجهات لدعم التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات المجتمع نحو مستقبل أفضل.

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