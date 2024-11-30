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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يستقبل رئيس الجابون بالقاهرة

البوابة نيوز
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة

ومن المقرر بحث عددا من القضايا الإقليمة والدولية والتشاور بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الافريقية والدولية والعمل المنسق بالمحافل الأممية المختلفة لدعم مصالح البلدين فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل وزيادة معدلات التبادل التجاري

وفي السياق عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مؤخرا، لقاء مع وزير خارجية الجابون ريجيس أونانجا ندياي على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة بنيويورك

أشار عبد العاطي إلى مواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل وزيادة معدلات التبادل التجاري فضلًا عن دفع التواصل بين الشركات بالبلدين وتنشيط تبادل زيارات رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات لاسيما في المجالات التي تمثل أولوية للجانبين كالزراعة والصحة والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والطاقة، وغيرها.
 

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