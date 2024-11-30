ضمان الجودة بجنوب الوادي يختتم ورش عمل مشروع وثائق الاعتماد الأساسية

اختتم مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي ورش عمل مشروع وثائق الاعتماد الأساسية بكليات الجامعة وبرامجها.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، إن هذه الورش تأتي في اطار تنفيذ الجامعة ممثلة في مركز ضمان الجودة ووحداته بالكليات لمشروع الوثائق الرئيسية للاعتماد المؤسسي والبرامجي وتهدف لبناء قدرات منسوبي الجامعة فيما يخص إعداد ملفات التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد وتوثيق جميع ممارساتها بما يسهم في متابعة ومراقبة الأداء، وبالتالي تطويره على مستويات البرامج التعليمية والكليات وبما يؤهلها للاعتماد.

وأوضح الدكتور طارق الكاشف مدير المركز، أن المركز قد عقد 19 ورشة حضرها 312 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومديري وأعضاء فرق العمل بوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة، سبقها اجتماع تحضيري مع السادة مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة للتعريف بالمشروع وخطته التنفيذية ودور وحدات ضمان الجودة بالكليات في تنفيذه، وقد امتدت تلك الورش على مدار شهر كامل، وحاضر فيها الدكتورة منى شحات نائب مدير المركز للاعتماد والدكتورة كريمة رمضان نائب مدير المركز للجودة والدكتور عبد الحليم الشعيني، نائب مدير مركز الجودة للمشروعات التطويرية ووكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل محمد نائب مدير المركز للأيزو، والدكتورة عزة صادق مسؤول لجنة المراجعة الداخلية بالمركز وبدرية حسن مسؤول لجنة التدريب بالمركز ووكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع والدكتورة زينب قرشي مسؤول لجنة وثائق الاعتماد بالمركز.

وتناولت تلك الورش استعراض ومناقشة النماذج الموحدة لوثائق الاعتماد الأساسية الخاصة بجميع معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي والتي أعدها المركز -كمرحلة أولى ضمن هذا المشروع وكيفية استيفاء كل نموذج والجوانب الفنية لكل ممارسة وكل وثيقة وكيفية الاستفادة منها في تطوير الأداء فضلا عن توثيقه.

ووجه رئيس الجامعة شكره للمركز وللمدربين على ما بذل من مجهود استمر على مدار شهر كامل في تلك الورش وعلى العدد الكبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اللذين تم تدريبهم ورفع قدراتهم فيما يخص توثيق ممارسات ضمان الجودة والتطوير المستمر والتأهيل للاعتماد، كما أثنى سيادته على الزملاء اللذين حضروا تلك الورش متمنياً أن تسهم في تطوير نظم الجودة الداخلية بكليات وبرامج الجامعة وتسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمشروع ألا وهو زيادة عدد مؤسسات وبرامج الجامعة الحاصلة على الاعتماد.

وشدد على ضرورة استكمال أنشطة المشروع المتعلقة بإعداد كليات وبرامج الجامعة لملفات الاعتماد الخاصة بها وإرسالها للمركز للمراجعة، موضحا أنه يعول في ذلك على المتابعة الحثيثة لهذه المهمة من قبل عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومديري وحدات الجودة بالكليات لما سيكون لها من أثر كبير على تطوير العمل بكافة كليات الجامعة وبرامجها.