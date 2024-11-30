تعرف على آليات تنفيذ حملة الــ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

أكدت الدكتورة سهام جبريل، عضوة المجلس القومي للمرأة سابقا، أن خطة توعية حملة الــ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تقوم على أساس نشر الوعى وتنظيم فعاليات لنشر الوعى بكافة أشكال العنف وكيفية مكافحة العنف الذى يمارس ضد النساء، مشيرة الي أن تتنوع الحملات من خلال العديد من الأنشطة فى الجهات المختلفة في المدارس، الجامعات، الأندية، مراكز الشباب، قصور الثقافة، مراكز الإعلام وفى فروع المجلس القومى بالمحافظات ومن خلال اللجان المتخصصة بالمجلس، مطالبة بضرورة نشر الوعى لدى المرأة والمجتمع بخطورة هذه الممارسات التى تتعرض لها المرأة وتؤثر تأثيراََ سلبياََ على المرأة والأسرة وتخلق عنف اجتماعي.

وأضافت «جبريل »، في تصريح خاص " البوابة نيوز"، أن هناك قوانين وتشريعات جرمت كثير من هذه الممارسات، مشددة على أن هناك مراكز استضافة للمعنفات وجلسات نفسية وصحية لمعالجة ودعم المرأة المعنفة، كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة، حيث صدر قرار رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تعد الحصن الأول من نوعه المتخصص لحماية السيدات والفتيات من جميع أشكال العنف وحفظ حقوقهن باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، وتعمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف وفقًا لنص القانون على تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

وأوضحت، أن هناك أشكالا عديدة للعنف تمارس وتأخذ شكل العنف والتميز ضد النساء وعلى رأسها الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء والإجبار على الزواج والزواج المبكر والحرمان من التعليم والميراث والتحرش والتهديدات الإلكترونية، مطالبة بضرورة الاهتمام وتبصير الأفراد والمجتمع بها ووضع آليات حاسمة للمواجهة المجتمعية لها.

جدير بالذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو إيجاد حلول لها.