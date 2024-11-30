بينهم سائحتان.. مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، تقديم الإسعافات الأولية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث اصطدام سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص أجرة بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح سملا علم الروم، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين تم نقلهم جميعا إلى مستشفى مطروح العام.

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف، مدير إسعاف مطروح، أنه فور تلقي بلاغ وقوع اصطدام بين سيارة ملاكي وسيارة أجرة، تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، مضيفًا أنه كان من بين المصابين حالتين فرنسيتين كانا يستقلان السيارة الملاكي، حيث تم نقلهم جميعا لمستشفى مطروح العام لتلقي الرعاية الطبية.

وأكد الدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين وتذليل أي عقبات قد تستجد مع التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم العمليات فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

سمير يوسف فهمي، 30 عامًا، محافظة الغربية، بتر بالقدم اليسرى، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسعيد رمضان عيسى، 30 عاما، محافظة الغربية، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالرأس، هشام عبد الرسول علي 50 عام، محافظة الجيزة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالرأس، محمد إبراهيم شحاتة 23 عاما، محافظة الغربية، اشتباه ما بعد الارتجاج، ولاليا امرام، 27 عاما، فرنسية الجنسية، جروح متهتكة بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، أما تشخيص حالات الاشتباه ما بعد الارتجاج كلا من محمود صلاح حمزة 29 عاما، محافظة الجيزة، وشفيق أحمد إبراهيم، 51 عاما، محافظة الجيزة، وعمرو محمد خليل، 43 عاما، محافظة الجيزة، وهشام أحمد عمر، 54 عاما، محافظة البحيرة، أما حالة الوفاة ماري لاهيا، 30 عاما فرنسية.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

بينهم سائحتان فرنسيتان.. مصرع وإصابة 9 إثر حادث تصادم سيارتين

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