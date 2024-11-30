رئيس القابضة للمياه يستقبل وفدًا من بيلاروسيا لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية بيلاروسيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال توريد وصيانة المعدات والمهمات اللازمة لتشغيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

ضم الوفد البيلاروسي ممثلين عن سفارة جمهورية بيلاروسيا، وعلى رأسهم سيرجي بالكوفيتي، مدير إدارة التعاون الدولي، ومكسيم، نائب مدير تصدير إحدى الشركات، ومخائيل، الملحق التجاري للسفارة البيلاروسية، كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الشريك المحلي، الشركة الدولية للصناعات.

تناول الاجتماع مناقشة مقترحات لتطوير التعاون المصري-البيلاروسي في مجالات توريد معدات الخدمة العامة والمعدات والسيارات المتخصصة المطلوبة لتشغيل وصيانة الشبكات، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم مناقشة آليات التعاون لتوريد وصيانة المعدات والمهمات لمواجهة الأمطار، والتي تشمل سيارات كسح وسيارات نافوري وغيرها، وذلك ضمن خطة تمتد لخمس سنوات.

وأكد المهندس ممدوح رسلان على أهمية التعاون مع الجانب البيلاروسي، مشيرًا إلى حرص الشركة القابضة على تبني أحدث التقنيات وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي.

من جانبه، أعرب الوفد البيلاروسي عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون مع الشركة القابضة، مؤكدين على أهمية هذا التعاون في تحقيق المصالح المشتركة.

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