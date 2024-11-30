باستثمارات 77 مليون جنيه.. محافظ المنوفية: مشروعات تنموية وخدمية بالباجور وسرس الليان

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على متابعته اللحظية لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوقوف على مستجدات الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان إنهاء المشروعات المستهدفة بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025 مركزي الباجور وسرس الليان بلغت 77 مليون جنيه لتنفيذ 18 مشروعا تنمويا وخدميا، ففي قطاع الطرق والنقل جار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ومنها رصف مربع سكني بعدد 4 شوارع تربط بين شارع الجيش وشارع 23 يوليو، ورصف منطقة المقابر بعدد 9 شوارع جانبية، بالإضافة إلى رصف شارع المسرب ومتفرعاته من شارع السوق حتى شارع صلاح سالم بمركز ومدينة الباجور .

وفي مركز ومدينة سرس الليان جار العمل على قدم وساق في أعمال رصف ورفع كفاءة طريق السوق بداية من مشتل سكة القناطر حتى طريق سكة الجزاير، وأعمال توريد وتركيب بلاط الإنترلوك لاستكمال رصف منطقة أبو بكر الصديق وربطها بشارع عزت ودرب السوق ودرب زهران ، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية ، فضلاً عن تطوير ممشى بحديقة المستشفى المركزي بالمدينة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كما تضمنت مشروعات الخطة الاستثمارية لمركزي الباجور وسرس الليان دعم وصيانة الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، فضلاً عن توريد مهمات الإنارة وذلك ضمن أعمال المنظومة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضاء المواطنين.

ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمشروعات الخطة وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال لتحقيق المستهدف منها.