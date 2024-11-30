العثور على جثة شخص صدمه قطار أسفل دائري قليوب

عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على جثمان شخص بطريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي، أسفل دائرى قليوب، وكشفت التحريات أن الجثة لشخص صدمه قطار.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على جثة شخص أسفل الطريق الدائري بقليوب بنطاق طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص إثر حادث قطار، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.