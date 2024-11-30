الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، أن الاحتلال الاسرائيلي اعتقل 16 مواطنا من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، حذر نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، من تزايد أعداد الوفيات بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، نتيجة استمرار الانتهاكات الممنهجة ضدهم.

جاء ذلك في بيان للنادي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يُحتفل به في 29 نوفمبر من كل عام.

يُذكر أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة منذ عام 1977، للاحتفاء بالقرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة في 29 نوفمبر 1947، والذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"يهودية".

وأوضح النادي أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتعرضون لجرائم التعذيب، التجويع، الانتهاكات الطبية، إضافة إلى الاعتداءات الممنهجة بمختلف أشكالها، مثل الاعتداءات الجنسية، وعمليات التنكيل والحرمان. وأشار إلى أن هذه الانتهاكات أسفرت عن استشهاد 45 أسيراً منذ بدء الحرب الأخيرة على غزة، وهم فقط من تم الإعلان عنهم وتوثيق هوياتهم.