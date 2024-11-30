اللحمة البلدي بـ320 جنيها.. أسعار السلع في أسواق اليوم الواحد

كشف نشأت حمدي، المتخصص في شؤون وزارة التموين، عن أهمية أسواق "اليوم الواحد" التي يتم افتتاحها في العديد من المحافظات مؤخراً، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف نشأت حمدي خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من هذه الأسواق هو توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، كما أشار إلى أن وزارة التموين تواصل افتتاح هذه الأسواق في مختلف الأماكن.

وتابع قائلاً: تم افتتاح أسواق اليوم الواحد بشارع الصوامع في منطقة إمبابة بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حيث تم توفير كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.

كما أوضح حمدي أن وزير التموين شدد على أهمية افتتاح أسواق اليوم الواحد في كافة المحافظات، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأردف أن أسعار السلع في أسواق اليوم الواحد جاءت مخفضة على النحو التالي:

- طبق البيض التركي: 145 جنيهًا

- كيلو اللحمة البلدي: 320 جنيهًا

- كيلو اللحمة السوداني: 275 جنيهًا

- كيلو السكر: 30 جنيهًا