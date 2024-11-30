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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها إثر سقوط نخلة

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة الزقازيق التصريح بدفن جثة طالبة بكلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها إثر سقوط نخلة عليها قبل يومين أثناء سيرها بميدان الزراعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان اللواءعمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول" نانسى أ ع " 20 عاما طالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب البيطرى مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقرى وتوفيت بعد يومين متأثرة بإصاباتها.

وبالفحص تبين حدوث إصابة الطالبة التي أودت بحياتها إثر تعرضها لسقوط نخلة عليها بميدان الزراعة وذلك بسبب حالة الطقس الذى شهدته المحافظة يوم الأربعاء الماضي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثمان الطالبة المتوفاة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.

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