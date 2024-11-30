محافظ بني سويف: انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتهاء حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 24 لإزالة التعديات على مستوى المحافظة "الخميس الماضي"،والتي كانت قد بدأت 9 نوفمبر الجاري،تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "خلال تلك المرحلة"وصل إلى230 حالة ( 22حالة تعد على أرض أملاك الدولة على 847 متراً + 208 حالة تعد على 8 أفدنة و16 قيراطا أرض زراعية"ملكية خاصة"،ليصل إجمالي ما تم إزالته خلال المرحلتين" الأولى والثانية" إلى 438 حالة( 208 للمرحلة الأولى + 230للثانية)شملت إزالة 90 حالة تعد على أملاك "بناء وزراعة" و348 حالة تعد على أرض زراعية خاصة" للمرحلتين"

وجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة لإزالة التعديات،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري ،وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل،بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر 2024واستمرت حتى الأول من نوفمبر الحالي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 الشهر الجاري وتُختتم بالمرحلة الثالثة المقرر انطلاقها السبت المقبل 7 ديسمبر 2024.وتستمر 27 من نفس الشهر