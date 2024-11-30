وزيرا التعليم والبترول يشهدان أولى حفلات تخرج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد

شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، حفل تخرج أول دفعة من مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد، بحضور ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والتعليمية.

بالصور.. وزيرا التعليم والبترول يشهدان حفل تخرج مدرسة ظهر في بورسعيد

وتضمنت الاحتفالية طابور عرض 240 من خريجي الدفعة الأولى للمدرسة، وتعريف بالمدرسة ونشأتها، وعدد من الفقرات وكلمات الحضور.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بتواجده في حفل تخرج أول دفعة من المدرسة، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بتطوير التعليم الفني، وتأهيل طلاب المدارس الفنية وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة بالشكل الذي يثمر عن خريجين قادرون على الاندماج سريعا في سوق العمل، والمشاركة بإيجابية في التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في شتى المجالات وبالتالي دعم الاقتصاد القومي.

وأرسل برقية شكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية على الدعم غير المسبوق الذي يشهده التعليم الفني بعهده، موجها حديثه إلى خريجي المدرسة قائلا: "الدولة المصرية بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية وفرت لكم كافة الإمكانات البشرية والمادية والعلمية والعملية لتأهيلكم وضمان مستقبلكم وبالتالي فدوركم الآن هو العمل ثم العمل ثم العمل لكي تفيدوا أنفسكم وأسركم ووطنكم الغالي مصر".

ومن المنتظر أن يتفقد وزير البترول يرافقه محافظ بورسعيد عدد من مشروعات المساهمة المجتمعية مثل: قسم الحروق بمستشفى السلام بورسعيد، ومركز التنمية الشبابية والوحدة الصحية بالحي الاماراتي، كما من المتوقع أن يتفقد وزير التربية والتعليم عدد من المدارس.

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