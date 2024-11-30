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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"ما بين المستشفى والمهرجان".. حسين فهمي يكشف الساعات الأخيرة في حياة شقيقه

حسين فهمي
حسين فهمي
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كشف الفنان حسين فهمي عن كواليس رئاسته للدورة الـ ٤٥، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أثناء مرض شقيقه الفنان مصطفى فهمي وحتى وفاته.

وأكد الفنان حسين فهمي أثناء استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن المسؤولية المجتمعية هي ما دفعته لعدم الاعتذار عن رئاسة المهرجان هذه الدورة رغم ظروف مرض ووفاة شقيقه الفنان مصطفى فهمي.

وتابع الفنان حسين فهمي أنه أثناء التحضيرات للدورة كان يذهب إلى المستشفى صباحاً، ثم يتوجه ليباشر الأعمال التحضيرية للمهرجان، ثم يعاود لزيارة شقيقه.

واختتم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه يوم المؤتمر الصحفي للمهرجان، كان عزاء شقيقه مساء ليلة المؤتمر، وهو ما كان يمثل ضغط كبير له.

رحل الفنان مصطفى فهمي بعد رحلة مع المرض، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، تاركاً إرثاً فنياً هاماً خلال رحلته الفنية.

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