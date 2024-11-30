نقابة المهندسين: نسعى لسرعة زيادة المعاشات دون تقديم الأعضاء لأي طلبات

أكد الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية على قناعته بضرورة زيادة المعاش النقابي للمهندسين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف، أن زيادة المعاشات من الموضوعات الملحة لدراستها سنويا بلجنة المعاشات بصفة دورية وفق دراسات مرتبطة بالموارد والفائض وهو ما يتم حاليا دراسته من خلال النقابة سعيا لخدمة المهندسين شيوخ المهنة، وذلك دون إرهاقهم في تقديم أي طلبات بذلك كون هذا الأمر على طاولة الدراسة و المناقشة من قبل النقابة بشكل دوري.

وأوضح، أن حقوق المهندسين بصورة عامة دائما هي قصد التحقيق لكافة أعضاء المجلس الأعلى وهيئة المكتب ونقيب المهندسين وأن النقابة حريصة كل الحرص علي الشعور بمهندسيها ومساعدتهم في ظل الظروف الحالية.

وأشار رئيس لجنة المعاشات بالنقابة العامة أن النقابة تقوم بصرف إعانات مرضية للمساهمة في مصاريف العلاج أو شراء الأدوية بناءً على طلب يقدم من العضو المهندس مرفق بالطلب جميع المستندات التي توضح العلاج مع إرفاق تقرير طبي يفيد نوع العلاج، وذلك ضمن حرص النقابة على خدمة منتسبيها.

يذكر أن الدكتور هشام سعودي قد تولى رئاسة لجنة المعاشات بالنقابة العامة فور توليه منصبه وكيل النقابة في يونيو 2023 وقد قام مجلس النقابة بزيادة المعاشات في أغسطس 2023 بزيادة 150 جنيها بعد موافقة المجلس الأعلى برئاسة المهندس طارق النبراوي على المقترح المقدم من لجنة المعاشات كما شهدت أيضًا الجمعية العمومية في مارس الماضي زيادة أخرى بقيمة 250 جنيها ليصل إلى 1600 جنيه، تشهد نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة زيادة أخرى في المعاشات.