وزير السياحة يشهد إطلاق مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ

أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، مهرجان الإضاءة السنوي الذي تم تنظيمه في ميدان سوهو بالمدينة هيئة تنشيط السياحة، وذلك في أجواء احتفالية مبهجة حيث أصوات الموسيقي تعلو في سماء مدينة شرم الشيخ،

ويعد هذا المهرجان هو مهرجان سنوي عالمي يتم تنظيمه ضمن مظاهر الاستعداد لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث قرب انتهاء العام الجاري 2024 وقدوم عام جديد 2025.

وحرص وزير السياحة والآثار على المشاركة في هذا المهرجان السنوي العالمي، مشيرا إلى أن هذا المهرجان يضفي أجواء من البهجة والسعادة على مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام" ومشاهد الاحتفال به تؤكد على أن هذه المدينة رسخت مكانتها كمدينة سياحية عالمية.

وأشاد الوزير بحرص مئات السائحين والزائرين من مختلف جنسيات العالم على المشاركة بهذا المهرجان كل عام للاستمتاع بهذه الأجواء السعيدة والاحتفالات المختلفة التي يتم تنظيمها في الميادين وشوارع المدينة وتزينهم بالأنوار والزينة احتفالا بقرب قدوم أعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة.

وشارك في حضور هذا المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب مئات من السائحين والزائرين من مختلف جنسيات العالم.

كما شارك في الحضور رامي رزق العضو المنتدب، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وحسين محمد حسين مدير عام مكتب الوزارة بالمدينة والمشرف العام على مكاتب الوزارة بمحافظة جنوب سيناء، والدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة جنوب سيناء، بجانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وبعض قيادات المحافظة.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرضا موسيقيا غنائيا استعراضيا بكافة اللغات، وهو ما يبعث رسالة تهنئة من مدينة شرم الشيخ إلى العالم أجمع بقرب قدوم عيد الميلاد المجيد وسنة جديدة سعيدة، كما تم إطلاق الألعاب النارية، وتقديم عرض فني عالمي لأحد الفرق الإنجليزية العالمية حازت على إعجاب كافة السائحين بمختلف جنسياتهم.