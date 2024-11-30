بالفيديو.. تفاصيل تطبيق نظام البوكليت على امتحانات الشهادة الإعدادية

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في أخبار التعليم، تفاصيل تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أن الطلاب تدربوا عليه من قبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه أن البوكليت عبارة عن كراسة امتحانية مكونة من 20 ورقة وهي فكرة الهلالي الشربيني وزير التعليم الأسبق

وأكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في أخبار التعليم، أن الهدف من البوكليت تقليل إمكانية الغش للطلاب ويكون فرصة لزيادة عدد الأسئلة حتى تشمل معظم المقرر، ولذا سيتم تطبيق نظام البوكليت في 3 محافظات فقط.

وأضاف أن المحافظات التي تشهد الامتحانة بنظام البوكليت هي الدقهلية وبورسعيد والوادي الجديد، وذلك نظرا لتوفر إمكانية طبع كراسة البوكليت، وسيتم تعميم نظام البوكليت على كل المدارس في الفصل الدراسي الثاني.

