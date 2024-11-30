الاحتلال يستهدف مواقع قرب معابر حدودية بين سوريا ولبنان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواقع قرب عدة معابر حدودية بين سوريا ولبنان بزعم أن حزب الله يستخدمها لنقل الأسلحة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأفاد بيان صادر عن جيش الاحتلال أنه في وقت سابق من اليوم، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة استهدفت مواقع البنية التحتية العسكرية القريبة من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، والتي كان حزب الله يستخدمها لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

وأوضح البيان، أن الضربة جاءت بعد تحديد عمليات تهريب أسلحة من قبل حزب الله، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مما يشكل تهديدًا لإسرائيل وخرقًا لهذا الاتفاق.

وأضاف البيان، أن حزب الله المدعوم من النظام السوري يواصل استخدام مواقع البنية التحتية المدنية في أنشطته الإرهابية وتهريب الأسلحة التي تُستخدم ضد المدنيين الإسرائيليين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن جيش الاحتلال سيواصل جهوده للقضاء على أي تهديد لإسرائيل ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار.