"واشنطن بوست": رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية

التقى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي توجه إلى "مارالاجو" بولاية فلوريدا في وقت مبكر من مساء أمس الجمعة، بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، على مأدبة عشاء.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هذه الزيارة المفاجئة إلى فلوريدا جاءت بعد أيام من تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، بجانب 10 في المائة إضافية على البضائع الصينية، حيث قال ترامب إن "التعريفات الجمركية تهدف إلى وقف غزو المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة".

وانضم إلى ترامب وترودو، على مأدبة العشاء، بعض من اختارهم ترامب لمجلس الوزراء وزوجاتهم، حيث شملت المجموعة حاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم (جمهوري)، الذي اختاره لمنصب وزير الداخلية، والنائب مايك والتز (جمهوري-فلوريدا)، الذي اختاره ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، وكان من بين الحاضرين أيضًا هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير التجارة.

وفي الوقت نفسه، ضم وفد ترودو وزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك ورئيسة مكتب رئيس الوزراء كاتي تيلفورد شاركا فى الجلسة.

يذكر أن إعلان ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" عن رغبته في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الكندية والمكسيكية، أثار موجة من الصدمة في جميع أنحاء كندا، التي تتجه ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة.