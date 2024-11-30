وزير الدفاع العراقي يتفقد الشريط الحدودي مع سوريا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، برفقة عدد من القادة العسكريين، وصلوا إلى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار، الواقعة على الحدود السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الزيارة تهدف للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى تفقد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وكان وزير الدفاع قد أكد في وقت سابق استعداد القوات المسلحة والأمنية لحماية الحدود العراقية من أي تهديدات محتملة، مشيرًا إلى أن الجيش العراقي بكافة تشكيلاته يعمل على تأمين البلاد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى. كما شدد على أن القوات العراقية لن تسمح بأي تسلل إرهابي عبر الحدود.

تأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث تشهد المناطق السورية المحاذية للحدود العراقية تصاعدًا في التوترات الأمنية، خاصة مع تقدم قوات المعارضة المسلحة في مدينة حلب، وهو ما يثير قلقًا بشأن أمن الحدود العراقية.

من جانبه، أكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل كامل، موضحًا أن قوات الحدود مزودة بأحدث الأسلحة والمعدات، بما في ذلك الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية. وأضاف أن أي محاولات لعبور الحدود سيتم التصدي لها بقوة، وأن الأجهزة الاستخباراتية تواصل متابعة "التحركات الإرهابية" على الحدود.