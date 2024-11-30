الخارجية الروسية: الإعلان عن قائمة الدول الشريكة الجديدة لـ"بريكس" قبل نهاية العام

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن موسكو تنوي الإعلان عن القائمة الكاملة للدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس" قبل نهاية العام.

وأضاف ريابكوف، لوكالة "تاس" الروسية اليوم السبت ردًا على سؤال في هذا الشأن، " نتوقع نشر القائمة الكاملة للدول التي ستصبح شريكة في مجموعة "بريكس" قبل انتهاء رئاسة روسيا في نهاية العام.. لا أستطيع تسمية هذه الدول في هذه المرحلة؛ لأن ذلك يتعارض مع مسار العمل الذي اتفقنا عليه مع أعضاء "بريكس" الآخرين، والذي نتبعه منذ قمة قازان الروسية".

وعقب قمة "بريكس" في مدينة قازان، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "قائمة الدول الشريكة للمجموعة تم الاتفاق عليها؛ إلا أن القائمة لم تُنشر بعد"، موضحا أن الدعوات ستُرسل أولًا إلى تلك الدول، وبمجرد أن ترد بالقبول سيتم الإعلان عن أسماء تلك الدول.

وانضمت مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة "بريكس" المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في الأول من يناير من العام الجاري، ومن المقرر أن تتولى البرازيل رئاسة المجموعة العام المقبل.