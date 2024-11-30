ارتفاع معدلات البطالة في ألمانيا نوفمبر الجاري لكن أقل بكثير من المتوقع

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ولكن بمعدل أقل بكثير من المتوقع هذا الشهر، وذلك على الرغم من زيادة معدلات خفض الوظائف في الشركات الكبرى مثل فولكس فاجن وشايفلر.

ونقلت شبكة /يورونيوز/ الاخبارية الاوروبية عن بيان الوكالة الاتحادية للعمل ان عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بلغ 2.86 مليون في نوفمبر الحالي بزيادة قدرها 7000 شخص مقارنة بشهر أكتوبر الماضي (5.9٪ من السكان في سن العمل).

لكن هذا الرقم أقل من توقعات العديد من المحللين الذين توقعوا زيادة بنحو 20 ألف عاطل عن العمل.

وأظهر تقرير البطالة لشهر نوفمبر أن سوق العمل الألماني لا يزال مرنا تماما، على الرغم من أن العديد من الشركات الكبرى مثل فولكس فاجن وشايفلر أعلنت عن سلسلة من خفض الوظائف في الأشهر الأخيرة.

وفي نوفمبر 2024، كان هناك 668 ألف وظيفة شاغرة مفتوحة في ألمانيا، بانخفاض قدره 65 ألف مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

كما صدر تقرير مبيعات التجزئة الألمانية لشهر أكتوبر محققة انخفاض بنسبة 1.5%، وهو انخفاض كبير مقارنة بشهر سبتمبر (1.6%)، وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي. وهذا الرقم أيضا أقل بكثير من توقعات السوق (0.3%).

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الإنترنت وطلبات البريد بنسبة 2.4%، في حين انخفضت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 2.2%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.1%.

كما جاءت مبيعات التجزئة على أساس سنوي دون التوقعات إلى حد كبير، حيث بلغت 1٪ في أكتوبر، مقارنة بـ 4.2٪ في سبتمبر و3.2٪ التي توقعها المحللون.

وقد ساهم ارتفاع تكاليف المعيشة في ألمانيا وتباطؤ اقتصادها في تباطؤ مبيعات التجزئة. كما أثرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي العام، وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات الأمريكية، على التوقعات الاقتصادية للعام المقبل.

وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على صادراتها، والتي يمكن أن تتأثر بشكل كبير في حالة نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.