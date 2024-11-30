الجيش الإسرائيلي يحذر سكان 62 قرية في جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم

السبت 30/نوفمبر/2024 - 11:11 ص

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان 62 قرية في جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم أو تعريض حياتهم وعائلاتهم للخطر، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله؛ حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، وينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يومًا، على أن ينسحب مقاتلو حزب الله خلال تلك الفترة حوالي 40 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وكان الجيش البناني قد أعلن أن إسرائيل أقدمت على خرق شروط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عدة مرات منذ دخوله حيز التنفيذ.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إن سفينة حربية تابعة للبحرية أسقطت طائرة مسيرة معادية قادمة من الشرق باتجاه إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط. ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار.

