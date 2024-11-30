إصابات قرب بلدة مجدل زون في صور جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية،اليوم السبـت، بوقوع إصابات جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة قرب بلدة مجدل زون في صور جنوبي البلاد.

في سياق متصل، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الأحياء في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء الماضي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن جيش الاحتلال أطلق نيرانه تجاه المدنيين في بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

وتستمر الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الرابع على التوالي، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة على طول الحدود باتجاه بلدات الخيام، يارون، مارون الراس، ومحيط مدينة بنت جبيل وقضاء صور، بالتوازي مع تحليق الطيران الاستطلاعي.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، برعاية الولايات المتحدة وفرنسا. ونص الاتفاق على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، مقابل انسحاب كامل لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني (حوالي 30 كم عن الحدود مع إسرائيل)، حسب تقارير إعلامية.

ومع الانسحاب التدريجي لحزب الله وجيش الاحتلال، يبدأ الجيش اللبناني أيضًا في الانتشار التدريجي في جنوب لبنان، وفقًا لبنود الاتفاق. ويخضع الاتفاق لإشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتحول إلى اتفاق دائم بعد مرور الـ60 يومًا.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت أنه عثر على أسلحة مخبأة من قبل عناصر حزب الله أثناء عمليات التفتيش التي نفذها جنوب لبنان، وصادرها. وادعى جيش الاحتلال أنه كان يعمل على إبعاد المشتبه بهم عن المناطق المحظورة في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه سيواصل انتشاره في المنطقة ويعمل على تنفيذ انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار.