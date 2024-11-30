بحضور وزير التعليم العالي.. رئيس جامعة المنوفية يشارك فى ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى ورشة العمل التى نظمها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس وعدد من قيادات الوزارة.

أوضح الدكتور أحمد القاصد أن ورشة العمل شهدت تبادل الأفكار والرؤى حول آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، والتى تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الوزير أشار فى كلمته إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية؛ بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل، كما أنها ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.

وأشاد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية بنظام السنة التأسيسية لإتاحة الفرصة للطلاب للالتحاق بجامعة المنوفية الأهلية والتى تشهد إقبالا كبير من الطلاب للالتحاق ببرامجها المميزة، لافتا إلى أن السنة التأسيسية ستلعب دورًا إيجابيًا في توفير فرص جديدة للطلاب المصريين الذين يسافرون سنويًا للدراسة خارج مصر، كما أنها ستسهم في استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وسوف تتيح الفرصة للطلاب لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة وإعطائهم فرصة جيدة لتحسين مهارات الاتصال لديهم، وتحسين درجاتهم، ومساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمي والتخصص الملائم لقدراتهم، مما يسهم في تأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل ومواكبة سوق العمل.

وخلال ورشة العمل عرض الدكتور مصطفى رفعت مقترحا حول شروط القبول في السنة التأسيسية، ومدة الدراسة، والمحتوى العلمي والمسارات التعليمية لمختلف قطاعات التعليم العالي، ونظم التقييم والامتحانات، كما قدم رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية العديد من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية، ونظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.