إعلام لبناني: أكثر من 30 خرقا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة ماضية في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، الجيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب أكثر من 30 خرقا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة ماضية في لبنان.

وفي سياق متصل، قصفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" أحد المنازل في بلدة برج الملوك، وذلك أثناء عودة صاحبه لتفقده، لكنه نجا بأعجوبة.

قامت جرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أراضٍ زراعية واقتلاع أشجار زيتون في منطقة العبارة.

كما توغلت أربع دبابات إسرائيلية في الحي الغربي لبلدة الخيام، وسقطت قذيفة مدفعية في المنطقة، في ذات البلدة، أطلق جيش الاحتلال النار على المواطنين خلال تشييع أحد الأفراد، بينما استهدفت طائرة مسيرة تابعة له صاروخًا في سهل البلدة.

تعرضت بلدات حولا، العديسة، الطيبة، مركبا، وطلوسة لقصف مدفعي، فيما تقدمت قوات إسرائيلية في بلدة مركبا، مدمرة المنازل والأراضي باتجاه بلدة بني حيان. كما واصلت الطائرات المسيرة الإسرائيلية التحليق في سماء قضاء مرجعيون منذ الصباح، وألقت قنابل مضيئة فوق سهل مرجعيون وصولاً إلى تلة حمامص.

وفي قضاء بنت جبيل، أطلق جنود الاحتلال نيران رشاشاتهم الثقيلة من مواقعهم في محيط بلدة مارون الراس باتجاه مستشفى بنت جبيل الحكومي وأحياء المدينة.

في مدينة صور، استمر الطيران الاستطلاعي والطائرات المسيرة الإسرائيلية في التحليق فوق قرى القضاء.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال في بيان أن طيرانه الحربي استهدف "منصة صواريخ متحركة" تابعة لحزب الله جنوب لبنان، دون تحديد الموقع بدقة.

وفي تعليقه على الأحداث، قال النائب علي فياض، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله، خلال جولة في قرى قضاء النبطية ومرجعيون يوم الجمعة، إن "العدو الإسرائيلي ارتكب خروقات عدة وخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار".



