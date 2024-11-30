زوروا توكيلات رسمية.. المشدد 7 سنوات لـ 5 متهمين في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 5 متهمين في تزوير المحررات الرسمية وتوكيلات، وتقليد أختام شعار الجمهورية بمنطقة عين شمس.

وتلقي قسم شرطة عين شمس، معلومات تفيد قيام متهمين بتزوير التوكيلات والمحررات الرسمية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللأزمة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 متهمين في التزوير وتبين ارتكابهم 9 وقائع تزوير لتأشيرات سفر ورخص إصدار السيارات وبطاقات وشهادات ميلاد.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على أجهزة، وأدوات تستخدم في التزوير وعدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير وعدد من الأصول، ومصدرات لجهات حكومية و6 هواتف محمولة ومحفظتين إلكترونية بها مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.