تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل وحارس عقار لسرقتهما مفاتيح كهربائية ومشغولات ذهبية بالتجمع ومدينة نصر.

كانت البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته عدد من المفاتيح الكهربائية، وقصافة أسلاك كهربائية، وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات حوزته متحصلات واقعتي سرقة بدائرة القسم.

كما تم ضبط حارس عقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية ) من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.