ads
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

18 مليون جنيه لصيانة خطوط الضغط العالي بمحطة تحلية اليسر بالغردقة

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المهندس أحمد شعبان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ أعمال صيانة لخطوط الضغط العالي بمحطة تحلية المياه باليسر، بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليون جنيه، ضمن خطة الشركة لتحسين كميات المياه المنتجة من المحطة.

ووجه شعبان بسرعة الانتهاء من أعمال التركيب لتحسين جودة وكميات المياه المنتجة من المحطة.

كما أضاف أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدًا لتغيير وحدات الأغشية بالمحطة، مما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية إلى أعلى المستويات وفقًا للمعايير القياسية، لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مياه البحر الأحمر،  أهمية الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للمحطة وفق المعايير القياسية المعتمدة في مجال تحلية المياه، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية وضمان استمرارية العمل بكفاءة.

1000016989
1000016989
1000016979
1000016979
1000016981
1000016981
1000016987
1000016987
1000016985
1000016985
1000016983
1000016983
تحلية المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر شركة مياه الشرب والصرف الصحي محطة تحلية المياه مياه البحر الأحمر مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصحي البحر الاحمر