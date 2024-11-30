18 مليون جنيه لصيانة خطوط الضغط العالي بمحطة تحلية اليسر بالغردقة

أعلن المهندس أحمد شعبان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ أعمال صيانة لخطوط الضغط العالي بمحطة تحلية المياه باليسر، بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليون جنيه، ضمن خطة الشركة لتحسين كميات المياه المنتجة من المحطة.

ووجه شعبان بسرعة الانتهاء من أعمال التركيب لتحسين جودة وكميات المياه المنتجة من المحطة.

كما أضاف أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدًا لتغيير وحدات الأغشية بالمحطة، مما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية إلى أعلى المستويات وفقًا للمعايير القياسية، لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مياه البحر الأحمر، أهمية الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للمحطة وفق المعايير القياسية المعتمدة في مجال تحلية المياه، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية وضمان استمرارية العمل بكفاءة.

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