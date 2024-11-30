رئيس لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي: أنا نصف مغربي

حرص المخرج الإيطالي الشهير لوكا جواداجنينو، رئيس لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي الدولي، على حضور حفل افتتاح النسخة الـ21 والمقام خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

وخلال حفل الافتتاح الذي اقيم مساء أمس الجمعة، تحدث لوكا جواداجنينو عن تراثه الشمال أفريقي كشف فيه عن ارتباطه الشخصي بالمغرب. وقال المخرج المرشح السابق للأوسكار: “والدتي الجزائرية نشأت في الدار البيضاء. كانت نصف مغربية، لذلك أنا نصف مغربي أيضًا”.

وتابع جواداجنينو: "بالنسبة لي، مراكش والسينما هما نفس الشيء. غموض الصورة، وقوة التحرير، والتباين، والجمال والقوة الجاذبة التي تنشط السينما التي أحبها، تجسد مراكش والمغرب".

وتذكر جواداجنينو رحلته الأولى إلى مراكش في عام 2002، عندما جاء لمرافقة صديق كان جزءًا من لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وقال إنه انبهر بكرم الضيافة في مراكش. وقال جواداجنينو: "اكتشفت على الفور جذوري العميقة".

وتضم لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي أيضًا، المخرج علي عباسي، جاكوب إلوردي، وأندرو جارفيلد، وباتريشيا أركيت، والمخرجة الهندية زويا أختار، والممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا، والممثلة المغربية نادية كوندا، والمخرج الأرجنتيني سانتياجو ميترا.