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السبت 30 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في التجمع

أرشيفية
أرشيفية
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نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهما الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .


تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة ) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 

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