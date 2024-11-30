ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في التجمع

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهما الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .



تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة ) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

