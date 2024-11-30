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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" بدار السلام

المتهمين
المتهمين
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سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية  بأسلوب "كسر الباب" بدار السلام.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية  بأسلوب "كسر الباب" ،  وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات  المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية (مالك مخزن خردة ، عامل – مقيمان بدائرة القسم ) تم ضبطهما .  

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 

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