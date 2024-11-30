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السبت 30 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب النشل بقصر النيل

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب الخطف بقصر النيل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتخصص نشاطهم الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب الخطف، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر والدراجة النارية المستخدمة في إرتكاب الوقائع.

 وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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