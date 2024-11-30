ترويج "ثقافة الأنمي الياباني" بالشرق الأوسط.. محاضرة بمعرض الكويت الدولي للكتاب

قدم الكاتب عبد الرحمن الطويل محاضرة بعنوان "ثقافة الأنمي الياباني" ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ 47، وتحدث عن مدى تأثير الأنمي عالميا وليس فقط في اليابان من ناحية اقتصادية وثقافية، وكيف أصبح جزء من الثقافة العالمية، وخرج من إطار اليابان، وكيف وصل إلى الشرق الأوسط.

وذكر الطويل بأن المملكة العربية السعودية أخذت دور وشوط كبير في هذا الموضوع من خلال تأسيسهم استديو، وعملوا أنيميات والآن تبث في تلفزيون اليابان، لافتا أن تلك سابقة لم تكون موجودة.

وتابع الطويل أنه من ناحية الأنمي في دولة الكويت فأوضح أن هناك رواج من ناحية المعارض، والجمهور، لكن للأسف من ناحية صناعية ليس موجود، أما من ناحية " المانجا" فهي موجودة فهناك كتاب كويتيون يقومون بكتابة الروايات، وتباع الآن في معرض الكويت الدولي للكتاب، مبينا أن هذا شيء جيد، ومتوقعا في السنوات القادمة ستحقق ازدهارا كبيرا. وحول الترويج لثقافة الأنمى في دولة الكويت قال الطويل من خلال عدة أمور ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال تنظيم المعارض فتلك تعطى رواج أكبر لعالم الأنمي في دولة الكويت، كذلك نظام " ثيم" في المقاهي والمطاعم لها علاقة بالثقافة اليابانية والأنمى