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السبت 30 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان

أعمال إصلاح الكسر
أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد محطة الدماس 1
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كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات بالإشراف الميدانى على أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط طرد محطة الدماس ( 1 ) من نوعية ( GRP ) قطر 450 مللى أمام ميدان  الزلابية.

وخلال متابعة جهود الإصلاح برفقه المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أكد اللواء ياسر عبد الشافى على أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم حالياً تطبيق النهج الجديد والذى يتم من خلاله التعامل مع الأحداث الطارئة بأفكار مبتكرة لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين .

عدم قطع مياه الشرب بالمناطق الواقعة فى نطاق الكسر

لافتاً إلى أنه فور حدوث الكسر بخط الطرد ، تم على الفور تحويل كميات المياه بهذا الخط على خط طرد محطة الدماس ( 6 ) ، ولم يتم قطع مياه الشرب، وإنتظامها بشكل طبيعى بالمناطق الواقعة فى نطاق الكسر .

وفى نفس الوقت تتكاتف الجهود للإنتهاء من أعمال الإصلاح وتركيب ماسورة جديدة لإعادة ضخ مياه الصرف مرة أخرى للمحطة، وإنتظام تشغيلها على الوجه الأكمل.

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