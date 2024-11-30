مجدي بدران: نجاح مصر في منظومة الصحة أحد أسباب تقدمها عالميا| فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن نجاح مصر في منظومة الصحة كان أحد الأسباب في تقدمها في التصنيف الصحي العالمي، موضحًا أن القاهرة باتت دولة داعمة للتحديث في برامج الوقاية والعلاج على مستوى العالم في الصحة العامة.

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك إشادة عالمية بالجهود المحلية في مصر في مجال القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية والملاريا، إلى جانب أن الإشادة تؤكد على دور الدولة وتعزيز التعامل بين الحكومة المصرية والمنظمات الصحية الدولية.

ولفت إلى أن مرض الملاريا يهدد الحياة، علاوة على ذلك فإن إشادة منظمة الصحة العالمية يدل على تمتع المواطنين بالمزايا التي تبثها الدولة المصرية في ظل انتشار مرض يهدد العالم كله.

وأكد أنه يجب على المواطن المصري الاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الجهود المبذولة للتمتع بالتطعيمات، فضلًا عن أنه يجب على المواطن ألا يتأخر عن البرامج الصحية التي توفرها الدولة.